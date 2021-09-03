Западные следователи по делу крушения малайзийского авиалайнера рейса MH17 «из кожи лезут», только бы перевести ответственность за трагедию семилетней давности на Россию.

Соответствующее заявление сделал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, члены Совместной следственной группы все не могут собрать доказательную базу, подтверждающую их версию. Западные страны не устают заявлять, что самолет якобы был сбит ополченцами Донбасса из «российского» ЗРК «Бук», подчеркнул Баранец. Однако они не способны подтвердить свое мнение, поэтому и решились на отчаянный шаг — поиск «предателей» среди военнослужащих ВС России, передает «Царьград».

Нидерландские следователи обратились к российским военнослужащим с просьбой предоставить «секретные данные» об установке, из которой, по их мнению, был сбит авиалайнер. Им больше интересуют показания людей, которые проходили службу в Курской области. По словам военного обозревателя «КП», выбор в пользу региона сделан неслучайно. Руководство Украины считает, что именно там базировалась воинская часть, в которой якобы числился «тот самый» ЗРК, подчеркнул он.

Баранец добавил, что следствие по делу крушения в течение семи лет ведется с ярко выраженным антироссийским подтекстом. Он также отметил, что страны Запада отказались включать Россию в международную комиссию. Однако имеющая «документы объективного контроля» Москва выражала готовность содействовать проведению расследования.

«Нет, не взяли. И вот теперь вдруг вот это совершенно смешное обращение к гражданам Курска. Они уже пыль просто собирают, из кожи лезут, лишь бы обвинить Россию», — заключил Баранец.

Таким образом он поставил на место и жестко осадил следователей, которые пытаются «перевести стрелки» на российскую сторону.

Ранее он заявил, что НАТО злится, так как не может избавиться от трех русских «костей» в горле. По словам военного обозревателя «КП», все они начинаются на букву «К», сообщал телеканал «360».