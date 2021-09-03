В «Талибане» заявили о разгроме сил сопротивления в провинции Панджшер

Силы сопротивления в провинции Панджшер полностью разгромлены. Об этом заявили боевики движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

Турецкая газета Yeni Şafak сообщила, что талибы смогли установить полный контроль над мятежным регионом. Этому предшествовали ожесточенные бои радикалов с формированиями ополченцев. После взятия провинции власть «Талибана» охватывает всю территорию Афганистана, отметили в издании.

Некоторое время назад между талибами и представителями сопротивления прошли переговоры с целью мирного урегулирования конфликта, однако они провалились. После этого боевики развернули наступление в Панджшере.

Информация о ходе боев разнится. Так, представитель ополчения Фахим Дашти утверждал, что «Талибан» не смог захватить ни один аванпост в регионе. В свою очередь, радикалы сообщили, что операция проходит успешно, и в ближайшее время они смогут установить над провинцией полный контроль.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации