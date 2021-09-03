Baijiahao: учения России на Сахалине и Курилах привели власти Японии в бешенство

Крупнейшие учения российских военных на острове Сахалин и Курилах вызвали бурную реакцию у японцев, которую, впрочем, не разделили США. Вашингтон, активно поддерживающий Токио в вопросе принадлежности Курильских островов, на этот раз решил промолчать, чем очень удивил экспертов китайского издания Baijiahao.

Аналитики напомнили, что отношения между Москвой и Токио остаются крайне напряженными из-за того, что стороны до сих пор не могут разрешить территориальный спор по Южным Курилам.

«В течение долгого времени Япония и Россия находятся в состоянии конфликта из-за четырех северных островов, и эти противоречия усиливаются Соединенными Штатами. При поддержке последних позиция Токио стала более жесткой и даже агрессивной», — констатировали в издании.

wikipedia.org / Public Domain

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин подчеркнул, что Япония и РФ заинтересованы в полной нормализации отношений, однако отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны — это «нонсенс».

«Имею в виду наш взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества. Мы всегда говорили о том, что нужно уважать закрепленные в международных документах результаты Второй мировой войны», — отметил он.

При этом Путин напомнил, что по обновленной Конституции Россия неделима, а потому Южные Курилы навсегда останутся частью страны.

Не так давно российские военные провели на Сахалине самые масштабные тактические учения по обороне острова. В мероприятиях были задействованы 3 тыс. человек и около 700 единиц боевой техники. Тренировки проводились сразу на двух полигонах острова. Ранее крупные маневры устраивались и на Курилах.

structure.mil.ru / Пресс-служба Восточного военного округа

Подобные учения, по мнению аналитиков, стали жестким ответом Москвы на регулярные провокации японских и американских вооруженных сил в Дальнем Востоке. Все это вызвало большое недовольство в Токио.

«Великолепная демонстрация мускулов России стала не только ответом на частые военные провокации США у дверей РФ, но и ударом по самолюбию японских сил самообороны», — указали эксперты.

Китайские обозреватели подчеркнули, что на подобные случаи США всегда резко реагируют, даже если это не касается их напрямую, поскольку Япония является главным союзником Вашингтона по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

wikipedia.org / U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Однако на этот раз американцы сделали вид, что ничего не произошло.

«Это было неожиданно, ведь Соединенные Штаты редко хранят молчание», — подытожили в Baijiahao.

Ранее Путин анонсировал создание на Курильских островах беспрецедентных условий для бизнеса, который теперь будет освобожден от выплаты налогов на десять лет. Льготами смогут воспользоваться и иностранные инвесторы.