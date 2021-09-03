Политолог Карнаухов считает, что соратникам Навального нужно запретить выезжать за рубеж

Соратникам Алексея Навального, в отношении которых ведутся уголовные дела, нельзя разрешать покидать Россию, считает политолог Сергей Карнаухов.

В стриме у Илиаса Меркури политолог призвал правоохранителей сделать все возможное, чтобы вернуть беглых экс-членов ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) на родину, объявив их в международный розыск.

Карнаухов отметил, что скрывающемуся от правосудия на территории Литвы Леониду Волкову может грозить опасность.

«А вы не думаете, что завтра этого, <…> Волкова, грохнет кто-то в Литве в переулке? Причем сделает это какой-нибудь очень качественный британский разведчик, который специализируется на этих мероприятиях, которые британской разведкой осуществляются на потоке? И тогда обвинят во всем Россию», — негодует эксперт.

Политолог добавил, что сначала все соратники осужденного Алексея Навального, нарушившие российские законы, должны отбыть наказание, после чего могут «катиться куда хотят», пишет «ПолитЭксперт».

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России