Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Политолог Карнаухов считает, что соратникам Навального нужно запретить выезжать за рубеж

Политолог Карнаухов считает, что соратникам Навального нужно запретить выезжать за рубеж

Соратникам Алексея Навального, в отношении которых ведутся уголовные дела, нельзя разрешать покидать Россию, считает политолог Сергей Карнаухов.

В стриме у Илиаса Меркури политолог призвал правоохранителей сделать все возможное, чтобы вернуть беглых экс-членов ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) на родину, объявив их в международный розыск.

Карнаухов отметил, что скрывающемуся от правосудия на территории Литвы Леониду Волкову может грозить опасность.

«А вы не думаете, что завтра этого, <…> Волкова, грохнет кто-то в Литве в переулке? Причем сделает это какой-нибудь очень качественный британский разведчик, который специализируется на этих мероприятиях, которые британской разведкой осуществляются на потоке? И тогда обвинят во всем Россию», — негодует эксперт.

Политолог добавил, что сначала все соратники осужденного Алексея Навального, нарушившие российские законы, должны отбыть наказание, после чего могут «катиться куда хотят», пишет «ПолитЭксперт».

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России