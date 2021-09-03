Хорватский футболист Марио Манджукич заявил о завершении спортивной карьеры

Экс-игрок футбольных клубов «Бавария» и «Ювентус» Марио Манджукич заявил, что планирует завершить профессиональную карьеру.

Хорватский спортсмен сообщил неожиданные новости в своем официальном Instagram-аккаунте. Он заявил, что наступил момент, когда карьеру просто необходимо закончить. Футболист уточнил, что оставит свои бутсы в кабинете и «не будет сожалеть» о столь радикальном решении.

«Футбол всегда будет частью твоей жизни, и ты с нетерпением ждешь новой главы», — обратился к самому себе 35-летний футболист в трогательном монологе.

Манджукич успел за свою карьеру поиграть за огромное количество ФК, в том числе немецкую «Баварию», загребское «Динамо», катарский «Аль-Духаиль», итальянский «Милан» и другие. Как игрок сборной Хорватии футболист поучаствовал в 89 матчах.