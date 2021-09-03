Мнение блогерши об украинском Львове обернулось травлей в Сети

Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали мнение жительницы Львова за нелицеприятное высказывание о родном городе.

Популярная фигура в Instagram по имени Карина Бида активно ведет свои социальные сети. Неприятный инцидент приключился с ней в отпуске, когда она с разочарованием подводила итоги своего отдыха на заграничном курорте. По ее словам, скоро ей придется вернуться на родину.

«Я просто понимаю, что мой отдых подходит к концу. Еще две недельки и обратно во Львов, в эту дыру», — сказала она.

Подобное высказывание мгновенно вызвало волну негатива в ее адрес. Подписчики девушки стали активно защищать Львов, несмотря на то, что некоторым там даже не живут.

«В крестьянах ничего плохого нет, но крестьянин, возомнивший себя каким-то лордом это убого», — ответил один из комментаторов. «Я вообще во Львове не был, но слышал, что там хорошо», — добавил другой.

Таким образом Украинцы затравили девушку за высказывание собственного мнения.