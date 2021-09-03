Politico обнародовал план действий британских властей в случае смерти Елизаветы II

В Великобритании во время пандемии коронавируса обновили план действий британских властей в случае смерти Елизаветы II. Новые подробности протокола обнародовало издание Politico.

Несмотря на то, что 95-летняя королева находится в добром здравии, в Лондоне разработали протокол действий после смерти британского монарха, который получил название «Операция “Лондонский мост”». Он рассчитан на 10 дней — до похорон монарха.

Как уточнили в издании, документ постоянно изменяется с учетом текущей ситуации. В обновленной версии содержится описание наихудшего сценария, при котором Лондон впервые будет «переполнен для отказа».

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Чтобы предотвратить хаос в британской столице в день смерти королевы, который негласно называют днем «Д», власти Великобритании предпримут чрезвычайные меры. Учитывая риски усиления террористической угрозы, сотрудники спецслужб будут находиться в состоянии повышенной готовности.

О кончине Елизаветы II королевский двор сначала проинформирует премьер-министра, а затем секретаря кабмина и глав силовых ведомств. Они получат одно и то же сообщение:

«Нам только что сообщили о смерти Ее Величества Королевы. Требуется осмотрительность».

В течение 10 минут после известия все государственные флаги будут приспущены, чтобы не допустить «волны общественного возмущения». Также план регламентирует работу транспорта и порядок заявлений в соцсетях.

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Уточняется, что официальный сайт королевской семьи сменит дизайн на темный. В свою очередь сын Елизаветы II принц Чарльз, по протоколу, должен будет обратиться с речью к нации.

После этого о смерти монарха объявят на телевидении и радио, а также анонсируют похороны через десять дней в Вестминстерском аббатстве. По сведениям Politico, королева будет похоронена рядом со своим мужем, принцем Филиппом Маунтбеттеном.

Ранее члены британского кабмина провели тайную репетицию подготовки к 10-дневному национальному трауру в случае смерти Елизаветы II. В этот день они обязаны решить, когда премьер-министру предстоит сделать публичные заявления по траурным мероприятиям.