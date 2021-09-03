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Александр Рар объяснил, почему украинская тема больше неактуальна для США

Александр Рар объяснил, почему украинская тема больше неактуальна для США

Украинская тема для Соединенных Штатов Америки больше не актуальна, и в этой ситуации у президента Украины Владимира Зеленского есть только один выход – вступить в прямой диалог с Москвой.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» высказал немецкий политолог Александр Рар, по словам которого, украинцам необходимо прозреть и принять наконец тот факт, что их тема ушла с американской повестки дня, и перед Вашингтоном на первом плане стоит вопрос Афганистана, климата и другие серьезные проблемы, но не Украина.

«У Зеленского есть один единственный выход – напрямую разговаривать с Россией. И решать проблемы вместе с Россией, а не прятаться за спиной американцев, потому что им это уже не подходит. У американцев своя повестка дня. И Украина для них, как мне кажется, уже не настолько важна», – отметил немецкий эксперт.

Европа, по словам Рара, в сложившейся ситуации, когда США покидают Ближний Восток, если она стремится к стабилизации обстановки в регионе, тоже должна будет начинать сотрудничать с Россией.

Но для европейцев эта необходимость является огромной проблемой, потому что они просто привыкли во всем следовать за американцами и делать то, что от них требует Вашингтон.

«А тут американский президент еще заявляет, чем поверг в полный шок всю немецкую элиту, – мы не будем заниматься политикой либеральных ценностей, не будет их экспортировать, заниматься сменой режимов», — напомнил Рар.

Александр Рар объяснил, почему украинская тема больше неактуальна для США
ИА «Политика Сегодня».  / Владимир Ягудаев

Пока что европейцы не решаются без США налаживать сотрудничество с Россией в вопросе стабилизации Ближнего востока. Но в конце концов им придется пойти по этому пути, предположил политолог.

А заявление американского президента Джо Байдена о том, что США отказываются от политики продвижения демократии в других странах, указывает на то, что мир из однополярного превращается в многополярный. И в этом многополярном мире будут новые институты и новые правила.

Сам немецкий политолог, по его словам, выступает за сотрудничество, потому что Россию и Китай сдерживать дальше невозможно, а значит нудно договариваться. Американский президент Джо Байден, возможно, понял это и намерен двигаться в данном направлении. А европейцы еще не поняли, но со временем и они придут к осознанию, что это сотрудничество необходимо, заключил Александр Рар.