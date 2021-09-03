Дмитрий Баринов будет капитаном сборной России в матче отбора ЧМ-2022 с Кипром

Полузащитник Дмитрий Баринов будет капитаном сборной России по футболу в предстоящей игре квалификации ЧМ-2022 против Кипра.

Журналист телеканала «Матч ТВ» Антон Анисимов сообщил, что Дмитрий Баринов выведет сборную России с капитанской повязкой на игру с Кипром, которая пройдет 4 сентября. Вместе с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным он примет участие в предматчевой пресс-конференции.

Поединок сборных Кипра и России начнется в 19 часов по московскому времени. После четырех матчей в активе занимающей второе место в турнирной таблице группы H команды Валерия Карпина семь очков. Сборная Кипра набрала четыре балла и располагается на шестой позиции. Турнирную таблицу группы возглавляет хорватская национальная команда, которая на этой неделе завершила вничью матч против России в Москве.