Описан план действий на случай смерти Елизаветы II под кодовым названием «Лондонский мост»

В Великобритании разработан четкий план действий на тот случай, если королева страны Елизавета II скончается.

В рамках стратегии действий после кончины монарха представители Букингемского дворца первыми позвонят премьер-министру страны, после чего свяжутся с членами правительства и остальными высокопоставленными лицами в государстве. При этом по телефону им будет сообщена лишь одна фраза — «Лондонский мост разрушен», сообщает иностранное издание Politico.

Сразу после оповещения в стране будут приспущены флаги, чтобы не получить неодобрение граждан. Только после этого наследник британской короны, сын Елизаветы принц Чарльз выступит со траурной речью перед нацией. Его обращение будет транслироваться по телевидению и радио. Похороны королевы запланированы через десять дней после ее кончины.

Отмечается, что прощание с Елизаветой II займет около трех дней. До самого погребения правительницы парламент Британии не будет работать. Кроме того, восхождение принца Чарльза на престол в качестве короля также имеет свое кодовое название — «Весенний прилив».