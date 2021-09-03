Путин прибыл в Благовещенск для встречи с губернатором Амурской области

Президент России Владимир Путин после участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) прибыл в Благовещенск.

В пресс-службе Кремля сообщили, что российский лидер во время своего визита в Благовещенск намерен встретиться с губернатором Амурской области Василием Орловым и принять участие в церемонии вручения государственных наград ликвидаторам последствий региональных природных ЧС.

Кроме того, Путин планирует посетить космодром Восточный. Там он оценит ход строительства инфраструктурных объектов, а именно командного пункта и стартового комплекса для ракеты «Ангара».

Ранее во время выступления на ВЭФ Путин назвал «нонсенсом» отсутствие мирного договора между Россией и Японией по Курильским островам. Он отметил, что Москва по-прежнему заинтересована в нормализации отношений с Токио, передает телеканал «360».