Ищенко рассказал о страхе Зеленского перед «горящей осенью»

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому было важно встретиться наконец с американским коллегой Джо Байденом и публично получить от него хотя бы пустые обещания поддержки, так как это поможет ему снизить растущее давление со стороны внутренних политических оппонентов.

Таким образом в эфире TK Union визит Зеленского в Вашингтон прокомментировал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

В частности, эксперт отметил, что на Зеленского внутри Украины все сильнее давят местные олигархи, которые объединились против действующего главы государства.

«Они его (Зеленского) пугают горящей осенью, народными выступлениями… Понятно, что встречей с Байденом он пытался решить проблему горящей осени и заткнуть рот своим политическим оппонентам. Не знаю, испугались ли они. Думаю, что не испугались», — добавил Ищенко.

Также политолог выразил уверенность в том, что украинские олигархи, хорошо понимая поведение американцев, трезво оценили эффект от визита Зеле5нского в Вашингтон и не питают на этот счет иллюзий.

Новостное агентство «Харьков». / Герман Парло

Ранее Ростислав Ищенко, комментируя поведение Владимира Зеленского на встрече с Джо Байденом в Овальном кабинете Белого дома, отметил, что украинский президент усиленно гримасничал на камеры, стремясь, видимо, убедить телезрителей, что принимающая сторона его боится.

При этом политолог предположил, что Владимир Зеленский боялся, что американцы после неоднократного переноса его встречи с Байденом, могут передвинуть ее еще дальше, и поэтому прилетел в США заранее, спеша «засветиться» на совместной фотографии с главой Белого дома.