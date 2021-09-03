Нападающий «Манчестер Юнайтед» получил сертификат Книгу рекордов Гиннеса

Игроку английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса.

Уникальное достижение нападающего сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду было официально зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. Об этом форвард сообщил подписчикам в Instagram-аккаунте. Роналду опубликовал фотографию с сертификатом, подтверждающим, что он стал рекордсменом по голам за сборную.

«Спасибо Книге рекордов Гиннесса. Всегда приятно быть признанным мировым рекордсменом. Давай продолжим наш путь и постараемся установить ещё более высокую планку», — написал 36-летний форвард португальской национальной команды.

Роналду превзошел достижение нападающего Али Даеи, который забил 109 голов за сборную Ирана, в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Ирландией. Португалец дважды поразил ворота гостей. Теперь на счету португальского футболиста 111 мячей.