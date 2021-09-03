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Нападающий «Манчестер Юнайтед» получил сертификат Книгу рекордов Гиннеса

Нападающий «Манчестер Юнайтед» получил сертификат Книгу рекордов Гиннеса

Игроку английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса.

Уникальное достижение нападающего сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду было официально зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. Об этом форвард сообщил подписчикам в Instagram-аккаунте. Роналду опубликовал фотографию с сертификатом, подтверждающим, что он стал рекордсменом по голам за сборную.

«Спасибо Книге рекордов Гиннесса. Всегда приятно быть признанным мировым рекордсменом. Давай продолжим наш путь и постараемся установить ещё более высокую планку», — написал 36-летний форвард португальской национальной команды.

Роналду превзошел достижение нападающего Али Даеи, который забил 109 голов за сборную Ирана, в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Ирландией. Португалец дважды поразил ворота гостей. Теперь на счету португальского футболиста 111 мячей.