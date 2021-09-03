«Мир меняется». Как Байден неожиданно «обрезал крылья» Польше и Прибалтике

Заявив о том, что США завершили «эру переустройства других стран» выводом войск из Афганистана, американский лидер Джо Байден фактически «обрезал крылья» своим агентам влияния в Восточной Европе — Украине, Польше, Литве. К такому выводу пришли эксперты аналитического портала RuBaltic.

Ранее Байден заявил, что уход США из Афганистана подводит черту под эрой крупных военных операций, призванных переустроить другие страны силовым путем.

«Есть одно критическое замечание: мир меняется. Мы серьезно конкурируем с Китаем, перед нами вызовы по многим направлениям, которые касаются России, кибератак, ядерного оружия, мы должны показать конкурентоспособность США в этой борьбе XXI века. <…> Решение об Афганистане не просто про Афганистан», — заявил президент США.

При этом Байден пообещал продолжать защищать демократические ценности по всему миру, но исключительно дипломатическими и экономическими методами. По его словам, для защиты национальной безопасности Вашингтона присутствие большого числа военных в конфликтных точках не понадобится.

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По мнению экспертов, некоторым странам Восточной Европы будет непросто привыкнуть к новой реальности, ведь с этого момента США больше не станут строить в них образцовую демократию, а значит, и оказывать финансовую поддержку проевропейских реформ.

«Пусть Украина и дальше будет коррумпированной, разваливающейся, пустеющей. Если от нее вовремя отстраниться, то все проблемы от Украины будут проблемами для России, а США это выгодно. Да, еще проблемами для стран ЕС, но союзники в Европе — взрослые парни, они сами справятся. Америка, если что, выразит им глубокую озабоченность», — рассуждают аналитики.

В издании обратили внимание, что десятки мировых стран неспроста объявили своим курсом построение демократии. Их главная цель заключалась в том, чтобы получить под эти «благие цели» помощь со стороны США — не только денежную, но и военную и политическую.

«У Польши или Литвы, которые десятилетиями занимались проектами “демократизации” постсоветского пространства, теперь обрезаны крылья. США лишили Польшу, Литву и прочих своих сподручных идеологии для вмешательства в дела других стран», — констатировали эксперты.

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Однако, продолжили в RuBaltic, это вовсе не означает, что американские агенты влияния оставят государства постсоветского пространства в покое. Ведь за «дымовой завесой» демократии и пресловутых прогрессивных ценностей скрывается их истинное намерение — противостоять России в Восточной Европе.

«Россия никуда не девается, соответственно, остается неизменной задача борьбы с ней. Поэтому та же Литва продолжит свою дурную активность в Молдове, Белоруссии и других странах. Продолжит даже по инерции объяснять ее борьбой за демократию, потому что новой идеологической ширмы местные деятели придумать не в состоянии», — указали эксперты.

30 августа глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил, что последний самолет американских ВВС вылетел из Афганистана. В тот же день в Федеральном управлении гражданской авиации страны объявили, что Вашингтон больше не контролирует аэропорт Кабула.