Игроки НХЛ примут участие в зимних Олимпийских играх в Китае

Хоккеисты клубов НХЛ смогут поучаствовать в Олимпийских играх 2022 года. Международные соревнования пройдут в Пекине.

Соответствующую новость сообщили в пресс-службе Международной федерации хоккея на льду (IIHF) на своем официальном портале. Это значит, что игроки Национальной хоккейной лиги смогут выступить в Пекине в следующем году. Представители организации договорились с Олимпийским комитетом об участии спортсменов в международных состязаниях.

Игроки НХЛ появлялись на зимних Олимпийских играх с 1998 по 2014 годы, однако в 2018 от лиги поступил запрет на участие в соревнованиях. Международное мероприятие запланировано на февраль 2022 года.