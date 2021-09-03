Украинцы осудили дерзкие заявления Арестовича о «снятии с крючка» Минских соглашений

Интернет-пользователи негативно оценили слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича по поводу Минских соглашений и «провала для Путина».

Ранее Арестович сообщил, что президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский не стали обсуждать на встрече Минские соглашения, что является «провалом» для российского лидера Владимира Путина.

Также политик добавил, что Киев снял «минский крючок». Таким образом он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о необходимости следить за действиями украинских политиков в рамках выполнения договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе.

Дерзкие заявления Арестовича вызвали бурную реакцию у читателей издания «Главред». По мнению украинцев, советник главы офиса президента — «патологический лгун и идиот».

«Богата Украина дураками. США не являются стороной Минских соглашений, изменить их можно, только согласовав со всеми подписантами, они закреплены резолюцией ООН», — написал один из пользователей. «Второразрядный советник никак не дотягивает до уровня С. Лаврова», — отметил еще один комментатор. «Диву даюсь — каким образом украинцам удается подобных дураков во власть выдвигать?» — подчеркнула украинка.

Ранее Арестович выступил с предложением переименовать страну в Русь-Украину. По его словам, этот вопрос должны обсудить на государственном уровне как можно скорее, передает телеканал «360».