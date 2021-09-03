Эксперт Попов отметил качественное оснащение нового газомоторного парка в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов 3 сентября открыл первый в городе газомоторный парк автобусов, расположенный на Хрустальной улице.

По словам градоначальника, экологичный транспорт станет частью новой транспортной системы, которая будет постоянно развиваться. Это поможет добиться максимального удобства и для пассажиров, и для перевозчиков. Автоэксперт Дмитрий Попов поделился своими впечатлениями от автобусного парка с «Невскими новостями».

«Начинка в боксах ультрасовременная, там линии мойки автобусов, подъемники для обслуживания. Видно, что проводилась инженерная подготовка территории, ливневые канализации, стоки, освещение, разметка», — отметил он.

По словам эксперта, уже в следующем году начнет работу улучшенная транспортная система города. На дороги выйдут автобусы большой вместимости, которым необходимо содержание и обслуживание.

«Новейшие боксы сделаны для того, чтобы была возможность закупить новые составы и разместить их. Нет смысла закупать подвижной состав большой вместимости, если его негде содержать», — отметил Попов.

Новая система имеет ряд преимуществ — интервалы движения экологичного транспорта будут зависеть от пассажиропотока, оплата проезда пассажирами будет осуществляться прямо в бюджет города, а власти будут следить за качеством перевозок.