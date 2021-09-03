Врач-отоларинголог назвал эффективные способы профилактики простуды

Употребление полезных напитков и частые прогулки на свежем воздухе могут снизить вероятность заболевания простудой, считает врач Владимир Зайцев.

Россиянам рекомендуется укреплять слизистую полость носа и горло для профилактики простуды. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

По словам медицинского специалиста, для укрепления слизистой носа и глотки необходимо пить зеленый или черный чай. К напитку необходимо добавлять травы и имбирь. Ежедневное употребление такого чая положительно влияет на состояние желудочно-кишечного тракта.

Особое внимание следует уделять температуре окружающей среды. Зайцев советует избегать переохлаждения и одеваться по погоде. Однако не нужно надевать слишком много одежды.

«Если человек все время кутается, то он рано или поздно переохладится», — объяснил он.

Эффективным средством профилактики простуды также считается прогулка. Как утверждает врач, нужно чаще гулять в парках и скверах, а также дышать свежим воздухом за городом.