Четыре организации добровольно признали за собой статус СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов четыре СМИ по их обращениям, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Минюст включил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, следующие юридические лица: ООО «Альтаир 2021», ООО «Вега 2021», ООО «Главный редактор 2021» и ООО «Ромашки монолит».

В ведомстве напомнили, что данные меры регулируются законом «О средствах массовой информации». Согласно его требованиям, вышеперечисленные юрлица подлежат включению в реестр иноагентов, а создаваемые ими материалы могут распространяться только с соответствующей маркировкой. Также они должны предоставлять в Минюст РФ установленные законом сведения и разглашать раз в полгода в Сети отчет о своей деятельности.