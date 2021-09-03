«Развал экономики»: в Госдуме назвали причину претензий Украины к «Газпрому»

Украина, «развалив всю свою экономику», стала единственной в постсоветском пространстве страной, где объем богатств — всего 60-70% от 1990 года, заявил депутат ГД Игорь Ананских.

В то же время другие республики улучшили свое положение. Парламентарий отреагировал на призыв председателя правления «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко. Он заявил о необходимости ввести санкции в отношении российского «Газпрома», если тот отбракует поставки топлива из других стран, сообщает NEWS.ru. Витренко сейчас в составе украинской делегации, которую возглавляет президент страны Владимир Зеленский, пребывает с визитом в США.

«Транзит газа — единственная статья постоянных доходов для Украины, поэтому Киев пытается затянуть ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", вымолить себе преференции на Западе, чтобы их не забыли во всей этой истории», — заявил депутат.

Ананских подчеркнул, что сам «СП-2» и транзит газа через территорию Восточной Европы — коммерческие, а не политические проекты. А Киев не имеет никакого отношения к коммерческим проектам.