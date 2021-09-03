Пистолет-пулемет ППК-20 включен в аварийный запас пилотов ВКС РФ

Командование ВКС РФ приняло решение включить пистолет-пулемет ППК-20 в аварийный запас армейских пилотов, передают СМИ.

ППК-20 теперь будет входить в носимый аварийный запас (НАЗ) российских боевых самолетов. Работы по укладке пистолетов-пулеметов в НАЗ начнутся в ближайшее время, передает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли. ППК-20 получат в свое распоряжение пилоты истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации.

Оружие будет размещено в НАЗ с отстегнутым магазином, сложенным прикладом и без приспособления бесшумной и беспламенной стрельбы. Все эти компоненты летчики будут носить в нательной разгрузке нового типа. Кроме ППК-20 запас включает в себя аптечку, нож, продуктовый паек, средства радиосвязи и другие необходимые для выживания компоненты.

Некоторое время назад пилоты ВВС СССР и ВКС РФ из оружия могли брать с собой лишь пистолет и гранаты. Место под автоматы не было предусмотрено ни в НАЗ, ни в кабине. Пистолет при этом нередко держался в кармане.