Латвийскому телеканалу разрешили транслировать новостную программу на русском языке

Русскоязычная новостная программа на латвийском телеканале LTV7 продолжит транслироваться. В будущем может быть создан отдельный кабельный канал на русском языке.

Латвийский телеканал LTV7 продолжит трансляцию новостей на русском языке до конца 2021 года. Об этом сообщил глава Совета по общественным электронным СМИ Латвии Янис Сикснис.

«Мы поняли, что нужно искать какое-то решение. Поэтому был найден такой компромисс - аналитические и дискуссионные передачи будут на новой мультимедийной платформе, а новости будут и там, и на телевидении», — объяснил он.

По словам главы совета, после наступления 2022 года в стране может появиться русскоязычный кабельный канал. Однако перед принятием решения о его создании необходимо изучить финансовую сторону вопроса, подчеркнул Сикснис.

Как сообщает ТАСС, о прекращении трансляции русскоязычных новостных программ на канале LTV7 было заявлено в мае 2020 года. Их планируют перенести на специальную интернет-платформу.