Митрахович объяснил, почему для польского конкурента «СП—2» не нашлось газа

Завершение Польшей строительства собственного газопровода не исключит для Варшавы необходимости покупать газ у России.

Об этом в интервью информационному порталу Baltnews заявил преподаватель Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович, комментируя сообщение о том, что у польской нефтегазовой компании PGNiG пока нет объемов газа, необходимых для того, чтобы загрузить почти достроенный газопровод Baltic Pipe.

Как сообщило ранее издание Eadaily, строителям Baltic Pipe, проложившим газопровод в Балтийском море до польского побережья, осталось проложить лишь 20 километров труб в польских и датских территориальных водах. Однако, несмотря на скорое завершение строительства, польская нефтегазовая компания PGNiG пока не нашла достаточных ресурсов, чтобы заполнить газопровод на полную мощность.

«Трубоукладочная платформа Castoro Sei подошла к побережью Польши. До него судну осталось достроить пять километров газопровода. В последние дни трубоукладчик укладывает более двух километров в сутки и завершит свою работу в польских водах до конца недели», — говорится в материале Eadaily.

При этом портал Baltnews отмечает, что польская государственная компания может заполнить направить в новый газопровод лишь 3,5 миллиарда кубометров газа в год, то есть заполнить его всего на треть. Но PGNiG забронировал 80% мощности газопровода, а значит недостающий объем газа Польша планирует докупать.

Изначально сообщалось, что Baltic Pipe строится именно для того, чтобы Польша могла отказаться от покупки российского газа, но какой-то объем газа ей придется приобретать по спотам или краткосрочным сделкам, так как Норвегия не наращивает свою газодобычу. Запуск нового польского газопровода в эксплуатацию планируется в течение 2022 года.

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По мнению Станислава Митраховича, появление у Польши собственного газопровода не исключит покупки этой страной российского газа.

«Думаю, что Baltic Pipe в принципе не снял бы необходимость заключать контракт с Россией и просто дает Польше больше аргументов в спорах с «Газпромом» в переговорах о новом контракте, то есть Польша говорит – у нас есть альтернатива, поэтому, пожалуйста, идите на уступки по ряду вопросов», — объяснил эксперт.

Польше, по его словам, скорее всего придется все равно хоть на какой-то срок по окончании действующего договора заключить с РФ новый контракт, так как даже после достройки и ввода в эксплуатацию Baltic Pipe Польша будет нуждаться в российском газе.

politexpert.net / Аврора Зорина

«Надо понимать, что Baltic Pipe не добавляет газ в Европу, а он просто перенаправляет норвежский газ в направлении Германии, в Польшу, — отметил Митрахович. — Соответственно, в Германии возникает окно возможностей для поставки газа с другими поставщиками, в частности Россией. Так что Baltic Pipe – это просто перенаправление газа в Европе».

А у России появится возможность поставлять больше газа Германии, и в этом нет ничего плохого, так как в Европе Германия имеет больший вес, чем Польша. Это значит, что для России увеличение объема торговли с Германией вместо Польши вполне допустимо, заключил Митрахович.