Генсек НАТО обратился к России на фоне предстоящих военных учений «Запад-2021»

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обратился к России с просьбой раскрыть подробности грядущих военных учений «Запад-2021».

По его словам, Запад обеспокоен масштабными маневрами России и Белоруссии. Польша, Украина и страны Балтии интересуются планами Москвы относительно грядущих военных учений. Россия должна вести себя «предсказуемо», отметил Столтенберг.

«Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учений для обязательного наблюдения», — уточнил генсек НАТО.

Российско-белорусские маневры состоятся с 10 по 16 сентября. Тренировки пройдут на полигонах обеих стран. В учениях примут участие порядка 2000 военнослужащих из государств-членов ОДКБ и ШОС, сообщили в Министерстве обороны России.