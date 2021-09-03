Сборная России занимает промежуточное четвертое место в медальном зачете Паралимпиады

Российская сборная опустилась на четвертую строчку в медальном зачете 16-х летних Паралимпийских игр.

Российским паралимпийцам удалось завоевать 10 наград разного достоинства в 10-й соревновательный день Игр в Токио. Национальная команда обновила свой рекорд по количеству медалей. На данный момент в активе сборной России, выступающей в Токио под флагом ПКР, 107 наград разного достоинства.

По итогам очередного соревновательного дня национальная команда опустилась на четвертое место в медальном зачете турнира.Суммарно сборная России завоевала 34 награды высшей пробы. Столько же золотых медалей у располагающейся на третьей строчке команды США. Второе место занимает сборная Великобритании. Китайская паралимпийская команда сохраняет лидерство в медальном зачете турнира.