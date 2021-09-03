Онищенко объяснил важность голосования на выборах в ЗакС Петербурга

Будущее Санкт-Петербурга зависит от людей, которых избрали депутатами городского Законодательного собрания, считает академик Геннадий Онищенко.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предлагает превратить городское Законодательное собрание в коммуникационный центр для депутатов, исполнительной власти и горожан. Эту инициативу поддержал депутат Государственной думы РФ, академик Геннадий Онищенко.

«От того, кого выберут в петербургский ЗакС, во многом зависит будущее города. Нужно, чтобы туда пришли люди со знаниями и опытом, с пониманием процессов, на которые они будут оказывать влияние», — объяснил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Онищенко подчеркнул, что важность законодательной власти трудно переоценить. По его словам, в петербургском Заксобрании принимаются вопросы, касающиеся не только развития города, но и защиты населения. Академик призвал горожан ответственно подойти к грядущим выборам, запланированным на 19 сентября.