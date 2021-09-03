«Нужен России»: Коробко оценил патриотический накал в фильме «Шугалей-3»

Кинорежиссер и продюсер Александр Коробко оценил фильм «Шугалей-3», отметив в нем патриотический накал и любовь к Родине без стеснения, которой отличаются русские люди.

Продолжение киносаги про захваченного в плен российского социолога Максима Шугалея оценил российский продюсер Александр Коробко в беседе с корреспондентами ФАН. Фильм основан на реальных событиях, происходивших на территории Ливии. «Шугалей-3. Возвращение» впервые был представлен 2 сентября на телеканале НТВ. Предыдущие киноленты получили высокую зрительскую оценку и отклик критиков.

Режиссер Коробко отметил, что в новой картине снялся и сам социолог, вдохновивший кинематографистов на создание фильма о его истории и подвиге. Коробко оценил картину, назвав ее продуктом «русских парней».

«Это наше (кто-то скажет — "неформатное"): патриотический накал, любовь к Родине без стеснения и дежурного страшного энкаведешника, уже вызывающего ярость не только у BadComedian. России нужен Шугалей так же, как ей нужен Штирлиц, ведь Джеймс Бонд — на подходе», — оценил фильм продюсер.

Он также отметил, что в картине присутствуют все необходимые качественному блокбастеру элементы. Речь идет об интриге, качественной картинке, ярких персонажах и интересной локации. События фильма рассказывают о том, как Шугалей с переводчиком Самером Суэйфаном смогли спустя два года плена вернуться в Россию.