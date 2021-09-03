Эксперт назвал главный экономический фактор в споре РФ и Японии по Курилам

У России есть много причин не отдавать Курильские острова Японии, однако одна из них в масштабах страны наиболее важна. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» руководитель центра японских исследований института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов обратил внимание на возобновляемые ресурсы архипелага.

«Есть супер важный экономический фактор. С введением 200-мильной зоны мы теряем огромное количество морских рыбных ресурсов вокруг этих островов. Они совершенно уникальны. Благодаря хорошим подводным течениям, там находится много ресурсов, и ежегодно идет их добыча на многие миллиарды долларов. Хочу подчеркнуть, что это возобновляемые ресурсы», — заявил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, который вскоре будет введен на Курилах. Островных бизнесменов освободят от налогов на 10 лет. Льготными условиями, по словам главы государства, смогут пользоваться и японские инвесторы.

Справка ПС

После окончания Второй мировой войны весь архипелаг вошел в состав СССР. Однако в Токио считают, что «северные территории» (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и другие) принадлежат Японии. Предшественник Есихидэ Суги, премьер-министр Японии Синдзо Абэ не раз заявлял, что с его помощью переговорный процесс с Россией по вопросу возвращения Южных Курил будет постоянно продвигаться.

Москва уже давала понять, что Курилы принадлежат России, а сам факт «территориального спора» в Кремле не признают. В ответ Токио пытается не акцентировать внимание на «северных территориях», а поскорее заключить мирный договор.