Россиянка Горлова завоевала бронзу в метании клаба на Паралимпиаде

Россиянка Елена Горлова заняла третье место на соревнованиях по легкой атлетике в рамках Паралимпийских игр в Токио.

Легкоатлетка Елена Горлова выступила в квалификации по метанию клаба. Спортсменка продемонстрировала результат 24,08 метра и заняла третье место. Соревнование прошло в классе F51, который объединяет легкоатлетов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Спортсменка завоевала бронзу, уступив сопернице из Украины Зое Овсий, которая выступила с результатом 25,12 метра. Серебро досталось Кэсси Митчелл из США: участница соревнований метнула клаб на расстояние 24,18 метра.

Елена Горлова является двукратной победительницей международных соревнований. Спортсменка также завоевала бронзу на чемпионате мира.