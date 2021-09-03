«Донести правду до зрителя»: в ФЗНЦ ответили на главные вопросы про фильм «Шугалей 3. Возвращение»

Премьера фильма «Шугалей 3. Возвращение» состоялась 2 сентября. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей ответил на главные вопросы о киноленте.

Кинофильм повествует о событиях, которые произошли с социологом в Ливии. Вместе с переводчиком Самером Суэйфаном они попали в плен к боевикам. В интервью с ФАН Максим Шугалей отметил, что сюжет киноленты основан на реальных событиях.

«Это была одна из главных задач для съемочной группы – донести правду до зрителя, помимо этого сделать это интересно и динамично. На мой взгляд, команда отлично с ней справилась», — отметил глава ФЗНЦ.

По сюжету Шугалею была передана флешка, на которой содержатся данные о банковских счетах, куда поступают деньги с прибыли от нефти. Доходы поступают членам ИГ1, Аль-Каиды1 (террористические организации, запрещенные на территории РФ) и даже президентам других стран.

Журналисты задали социологу вопрос, имеет ли этот любопытный момент связь с реальностью. По словам Шугалея, в Ливии удалось узнать много шокирующих вещей, которые вызывают общественный резонанс.

«Нам с Фондом защиты национальных ценностей, безусловно, еще есть над чем работать. Кстати, флешка хранится у меня», — добавил он.

Фильм «Шугалей 3. Возвращение» можно будет увидеть кинотеатрах Петербурга, а также на различных онлайн-сервисах с 9 сентября.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации