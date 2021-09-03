В ЛНР сообщили о стягивании разведгруппы ВСУ к линии разграничения в Донбассе

Разведывательная группа Вооруженных сил Украины стянута в поселок Троицкое у линии разграничения в Донбассе, заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, разведке Луганской Народной Республики удалось выяснить, что сотрудники представительства Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прибыли в Донбасс на белом автомобиле марки «ЗИЛ». Разведгруппа составила семь человек.

«Личный состав разведгруппы перевозил оружие и боеприпасы, а также продовольственный паек из расчета на пять суток», — добавил Филипоненко.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Однако весной 2021 года ситуация обострилась, поскольку бойцы ВСУ стали чаще устраивать провокации и совершать обстрелы территорий ЛНР и ДНР.