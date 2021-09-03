Стабильность и молодежь. Эксперты раскрыли интригу выборов в Госдуму-2021

До выборов в Госдуму VIII созыва остается чуть больше двух недель, а это значит, что избирательная кампания выходит на финишную прямую. Особо смелые кандидаты в депутаты пытаются выяснить на политических теледебатах, кто из них «истинный» социалист, а кто незаконно охотится на косуль, остальные же предпочитают суетным спорам мирные встречи с избирателями.

На низком старте находится и экспертное сообщество, возлагающее большие надежды на ближайшие 17 дней. Ведь с этих самых пор активность партий будет напрямую влиять на их рейтинги, что позволит точнее спрогнозировать вероятный исход грядущей избирательной гонки.

Впрочем, уже сейчас аналитики постепенно раскрывают карты будущего партийного пасьянса. Этого вопроса, в частности, коснулись на заседании круглого стола «Кульминация избирательной кампании 2021: рейтинги партий и прогнозы итогов за две недели до выборов», который организовал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Участники встречи сразу оговорились — речь пойдет не о прогнозах, а, скорее, о расчетах и экспертных оценках, поскольку все предположения основаны на опыте кампаний прошлых лет.

Так, аналитики пришли к выводу, что в новую Госдуму удастся пробиться, как и прежде, только четырем партиям. «Единая Россия» наберет по партийным спискам от 40% до 45% голосов и получит в сумме 293-305 мандатов вместо текущих 343.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Позиции партий

Несмотря на стабильную партийную ситуацию в стране, число россиян, готовых проголосовать за новый состав Госдумы, может возрасти, рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов. По результатам недавнего опроса¹, 51% респондентов заявили о твердом намерении поучаствовать в выборах, хотя еще в начале года этот показатель составлял лишь 36-39%.

Политические предпочтения электорально активных россиян, которые «точно» или «скорее» придут на участки, определили явную четверку лидеров. За «Единую Россию» готовы проголосовать 34%, за КПРФ — 18%, за ЛДПР — 10%, а «Справедливую Россию — За правду» (СРЗП) намерены поддержать 7%.

Однако если единороссы и коммунисты прочно закрепили за собой первое и второе место, то с остальными двумя партиями не все так очевидно, убежден Мамонов. Вероятно, интрига о том, кто же займет третью строчку по итогам выборов, сохранится вплоть до начала голосования.

ИА Политика Сегодня / Герман Парло

Возможно, именно поэтому лидер ЛДПР Владимир Жириновский так остро реагирует на язвительные замечания со стороны своих оппонентов на дебатах. Не так давно он ввязался в словесную перепалку с кандидатом в члены ЦК КПРФ Денисом Парфеновым, который в довольно жесткой манере указал на позицию либерал-демократов в политической системе.

«В Госдуме четыре партии, но три из них — это “Единая Россия”, правая нога власти, “Справедливая Россия” — левая нога власти. А между ними болтается Жириновский», — съязвил Парфенов.

В ответ Жириновский обрушился на Парфенова с оскорблениями:

«Доболтаетесь сейчас! Совсем с ума сошел?! Где мы болтаемся?! Подонок! Заткнись, подлец! Выгонять! В партии одни бандиты у вас!»

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Что до остальных политсил, то подобного рода нервных срывов среди их представителей пока замечено не было. Впрочем, еще не вечер. Тем более, что каждой из партий придется очень постараться, чтобы преодолеть пятипроцентный барьер. На данный момент некоторые шансы получить мандаты в нижней палате парламента имеют Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Новые люди» и «Яблоко», констатировал Мамонов.

При этом, несмотря на, казалось бы, происходящие по всему миру природные катаклизмы и возросшую актуальность экологической повестки, рейтинги «Зеленых» и «Зеленой альтернативы» так и не сдвинулись ни на йоту.

«Несмотря на удачное место в бюллетене (второе — Прим. ред.), “Зеленые” демонстрируют скромные позиции. Потому что помимо декларации проблем надо еще представлять варианты их решения, иначе это не будет интересно избирателям. Тем более экологическая повестка используется разными партиями. “Зеленые” — не монополисты этой повестки», — объяснил Мамонов.

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Как распределятся мандаты

Особое внимание аналитиков будет приковано к 16% россиян, которые пока еще не определились с выбором конкретной партии. Опираясь на опыт предыдущих лет, Мамонов предположил, что этот круг избирателей, скорее всего, отдаст свое предпочтение лидирующим партиям.

Правда, даже с учетом их голосов картина поменяется незначительно: результат «Единой России» приблизится к 40%, КПРФ — к 20%, а ЛДПР и СР наберут по 10%.

Однако несколько другие цифры представил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, работающий с единороссами. По его словам, партия власти рассчитывает набрать 45% голосов по партспискам и победить в 186-198 из 225 одномандатных округов.

Всего же, по мнению эксперта, ЕР получит в Госдуме VIII созыва от 293 до 305 из 450 мандатов, КПРФ — от 64 до 68, ЛДПР — от 43 до 46, СРЗП — от 31 до 33. К слову, единороссы неоднократно заявляли, что их главная цель на выборах — сохранить конституционное большинство.

ИА «Политика Сегодня» /

Несмотря на такой оптимистичный прогноз, по итогам предыдущей кампании 2016 года правящая политсила в сумме заполучила 343 мандата, коммунисты — 42, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23.

Глядя на эти цифры, нельзя не заметить возросший интерес электората к коммунистам. Скачок их популярности произошел еще в конце августа, когда рейтинг КПРФ достиг 17,2%. По мнению модератора круглого стола, директора Центра политического анализа и социальных исследований Павла Данилина, это связано с усталостью россиян от коронавирусных ограничений.

«Скачок рейтинга пришелся на момент, когда власти сильно акцентировали внимание на антиковидных мерах. А избиратель устал от коронавируса. Когда об этих мерах стали меньше говорить, тут [у коммунистов] проявился нисходящий тренд», — рассуждает эксперт.

Его поддержал Мамонов, подчеркнувший, что эта тема выступала неким «раздражителем» и только ухудшала эмоциональный фон граждан.

«Сейчас мы видим стабилизацию. Спокойствие, уверенность в завтрашнем дне. КПРФ, которая забирала эту повестку на себя, сейчас является в числе потерявших», — отметил аналитик.

pixabay.com /

Голоса молодых

По-прежнему непредсказуемой для всех российских партий остается молодежь, признался Мамонов. Он обратил внимание, что, к примеру, за единороссов сейчас готовы проголосовать 29% россиян в возрасте от 18 до 24 лет, что является довольно высоким показателем. Однако это вовсе не означает, что через пару дней их будет столько же.

По мнению руководителя лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, главная причина состоит в том, что ни одна из политсил не проводит системную работу с молодыми как с полноценными избирателями.

«Такова специфика и история партийной активности в России. По проблематике активность есть, но с точки зрения мобилизации как избирателей, скорее, тестирует работу, чем ее выстраивает, что разумно. Я не знаю, как вовлечь молодежь в социальную повестку, потому что размер маткапитала и ипотека их не особо волнуют», — заметил Кирьян.

Аналитик добавил, что если молодые люди заявят о себе как о серьезном электорате, то тогда все партии резко перестроят свое взаимодействие с ними.

Агентство городских новостей Москва /

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. Кандидатами в депутаты Госдумы VIII созыва зарегистрированы представители партий ЛДПР, «Коммунистов России», «Справедливой России — За правду», КПРФ, «Гражданской платформы», Российской партии свободы и справедливости, «Родины», Российской экологической партии «Зеленые», «Зеленой альтернативы», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Партии роста, «Яблока», «Новых людей», «Единой России».

1 — исследование «Рейтинг политических партий» было проведено ВЦИОМом c 30 августа по 1 сентября 2021 года методом телефонного опроса. В нем приняли участие 1600 респондентов.