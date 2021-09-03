Джангиров рассказал о смирении Прибалтики с неизбежным запуском «Северного потока – 2»

Тот факт, что на финальном этапе достройки газопровода «Северный поток – 2» к работам подключилось судно под флагом Литвы, указывает на то, что Прибалтика окончательно смирилась с неизбежностью.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Капитал» высказал украинский политолог Дмитрий Джангиров, комментируя сообщения о том, что 1 сентября в районе прокладки «Северного потока – 2», на расстоянии нескольких километров от занимающейся достройкой газопровода российской баржи «Фортуна» появился исследовательский корабль Baltic Explorer под флагом Литвы.

Как отмечается судно, принадлежащее литовской компании Garant Group, базируется в Клайпеде и ранее его использовали при выполнении французских оборонных заказов. По предварительной информации литовский корабль, ставший вторым, после нидерландского камнеукладчика Nordnes, иностранным судном, принимающим участие в проекте, занимается сертификацией уже построенной нитки «Северного потока – 2».

Первое, на что обратил внимание Джангиров, комментируя ситуацию, это то, что «прибалтийский привет» главному противнику российского газопровода – Украине – прилетел в очень важный для Киева день, когда в Вашингтоне должна была состояться встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

«Глубоко символично, что именно 1 сентября, в этот своеобразный для судеб Европы день, судно под литовским флагом вышло на трассу "Северного потока – 2". Раньше это судно выполняло заказы Минобороны Франции, а сейчас оно проводит вспомогательные работы на трассе "СП–2". Вот такая она – европейская солидарность», – подчеркнул украинский политолог.

Федеральное агентство новостей /

Также эксперт добавил, что участие литовского судна в проекте «Северный поток – 2», несмотря на то, то Прибалтика входила в число главных противников данного проекта, подтверждает смирение стран Балтии с тем, что газопровод неизбежно будет достроен.

По мнению Джангирова, строительство «СП–2» будет закончено уже в первой половине сентября, и Литва, также, как и другие прибалтийские государства и все остальные страны Евросоюза, осознала формальность нападок на этот проект и бессмысленность попыток его остановить.

«Если литовское судно вышло на работы, то, значит, все в Европе, в том числе прибалтийские страны, знают, что все молнии в адрес "Северного потока – 2" – исключительно имитация. Осталось 5 км. Их достройка займет от четырех дней до недели, с учетом дополнительных работ. Планировалось, что все закончится к 12 сентября – к этому все и идет», – добавил эксперт в заключение.

Напомним, ранее глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что после достройки «Северного потока – 2» газопроводу будет необходимо пройти сертификацию и получить от ЕС все необходимые разрешения на его работу. Однако, добавил Миллер, Европа может начать получать российский газ по «Северному потоку – 2» уже во время наступающего отопительного сезона.