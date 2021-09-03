Водная блокада Киева. Может ли Россия изменить русло Днепра

Несколько месяцев назад бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал решить проблему водной блокады Крыма с помощью перекрытия Днепра. Украине, по мнению политика, можно ответить ее же оружием — направив воды одной из самых протяженных европейских рек в обход страны в сторону российского полуострова.

Эксперты исторического портала «Русская семерка» отмечают, что столь радикальная мера, слабоосуществимая с первого взгляда, на самом деле имеет под собой вполне реальное основание. Ведь прежде, чем «дойти» до Украины, Днепр около тысячи километров течет по территориям России и Белоруссии.

По словам гидролога и экономиста Виктора Данилова-Данильяна, перекрыть реку очень просто — достаточно построить примитивную дамбу. Стоимость работ не будет высокой, особенно если сравнивать с более крупными проектами (к примеру, «Северным потоком — 2»), но при этом Киев получит четкий сигнал: днепровские водохранилища не наполнятся, пока блокада Крыма не будет остановлена.

Prt Scr youtube.com / Igor Korsakov

Впрочем, не все так просто. Как минимум возникает вопрос, что делать с отсеченными водами, которые останутся на российской территории. К тому же Днепр в РФ и на Украине — это две абсолютно разные реки.

На границе Смоленской и Тверской областей, где водная магистраль берет свое начало, ее можно перейти вброд, тогда как на украинской территории ширина реки может достигать 12 километров. Блокировка притоков скажется и на Белоруссии, которая также черпает из них воды.

На Днепр распространяется международная конвенция по охране трансграничных водных объектов, напоминает директор института географии Российской академии наук (РАН) Аркадий Тишков. Москва вряд ли пойдет на нарушение международных договоров ради «мести» соседнему государству, поэтому заявление господина Жириновского эксперт охарактеризовал, как «популистское, высказанное на грани абсурда».

Prt Scr youtube.com / RT на русском

Цена вопроса

Идея направить воды Днепра в сторону Крыма, чтобы компенсировать потери от водной блокады, витает в воздухе уже давно. Чтобы это сделать, нужно пойти на смелую и, что немаловажно, крайне дорогостоящую авантюру — постройку трубопровода по дну Керченского пролива.

Более агрессивный сценарий — присоединение к России всего юго-востока Украины вместе с Херсонской областью, где Днепр можно будет соединить с Северо-Крымским каналом. Здесь опять все упирается в цену: только по предварительным оценкам речь идет о миллиардах долларов. Киев тоже не будет терпеть столь наглое вмешательство и наверняка развяжет с Россией войну.

Украинцам будет за что сражаться, ведь перекрытие Днепра для них автоматически означает полномасштабную экологическую катастрофу. Если река перестанет наполняться, прибрежные территории очень скоро превратятся в токсичные болота, которые будут отравлять воздух.

Аналитики уверены, что в Киеве уже обсуждали план действий на случай потери Днепра. Такое развитие событий пока не очень пугает украинские власти, так как они не торопятся идти навстречу крымчанам и возобновлять подачу воды. Подробнее о том, во сколько Киеву обойдутся все пять блокад Крымского полуострова, «Политика Сегодня» писала ранее.