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Черногорец Миодраг Божович сменил Дмитрия Парфенова на посту главного тренера «Арсенала»

Черногорец Миодраг Божович сменил Дмитрия Парфенова на посту главного тренера «Арсенала»

«Арсенал» объявил о подписании контракта с Миодрагом Божовичем. Черногорский специалист во второй раз возглавил тульский клуб.

Миодраг Божович 3 сентября сменил Дмитрия Парфенова на посту главного тренера тульского «Арсенала». Пресс-служба «канониров» сообщила, что с черногорским специалистом был заключен контракт сроком на два года. Последним клубом Божовича были самарские «Крылья Советов». До этого он работал в нескольких российских клубах, в том числе в московском «Локомотиве».

Черногорский тренер во второй раз возглавил «Арсенал». Он тренировал тульский клуб с июня 2017 по май 2018 года. Под руководством Божовича «Арсенал» занял седьмое место в чемпионате России и остановился в шаге от еврокубков.

На данный момент тульский клуб располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице РПЛ. В шести матчах «Арсенал» набрал четыре очка. Ближайший матч чемпионата России по футболу клуб из Тулы проведет 12 сентября. На своем стадионе «Арсенал» сыграет с московским ЦСКА.