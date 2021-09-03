Минтранс России планирует внедрить биометрию в общественном транспорте к 2024 году

Биометрию планируется внедрить во всех общественных видах транспорта в России с 2024 года, сообщили в Минтрансе РФ.

Пассажиры всех видов транспорта смогут проходить контроль по биометрии, рассказал министр транспорта РФ Виталия Савельев в ходе выступления на марафоне «Новое знание». По биометрии можно будет пользоваться общественным транспортом, как по паспорту. Система будет сканировать лицо и опознавать человека, объяснил Савельев.

Также он рассказал, что подобную технологию запустили в Шереметьево. С июля этого года в терминале С работает автоматизированная система паспортного контроля. Согласно заявлению Минтранса РФ о стратегии цифровых нововведений в сфере транспорта, к 2030 году в России введут возможность оплаты проезда и прохождения досмотра по биометрии.