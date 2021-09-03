Политик Богдан Цырдя заявил об «указке» со стороны США на проведение военной реформы в Молдавии

В Молдавии власти настолько сильно хотят провести модернизацию армии, что считают эту работу «приоритетом на данный момент». О реформе в стране заявил президент Майя Санду.

«Это — приоритеты на данный момент. Как только это будет достигнуто, Национальная армия станет силой, способной реагировать на вызовы безопасности, но также и на ожидания страны и общества», — сказала Санду 3 сентября в ходе протокольной церемонии по случаю годовщины образования Национальной армии.

В частности, сказала Санду, во время реформы армии будет проведен анализ всех институтов, отвечающих за безопасность и оборону Молдавии. Интересный факт, что ранее Санду говорила и про «главную цель» властей страны.

«Сейчас главная цель — вернуть домой граждан Молдовы, которые были вынуждены уехать в поисках лучшей жизни», — сказала она 27 августа.

Глава государства обратилась к соотечественникам и попросила их подумать о том, каких успехов могла бы добиться страна, если бы «все были дома».

Почему Санду именно сейчас заговорила про необходимость модернизации армии? Или все-таки кто-то из зарубежных спецслужб решил, что это необходимо сделать срочно? Мнением на этот счёт поделился с изданием PolitOnline Богдан Цырдя, молдавский политик, политолог, директор Социал-демократического института Республики Молдова, депутат Парламента Республики Молдавия с 2014 года.

По мнению Цырдя, Санду говорит об этом исключительно по формальному признаку, так как 27 августа Молдавия отмечала День Независимости. Среди прочих мероприятий, конечно же, был и парад, на который прибыли: президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский, президент Румынии Клаус Йоханнис.

«Это один пункт. Далее: надо понимать, что Молдова является государством «Восточного партнёрства» и государством, входящим в ГУАМ. Обе эти геополитические структуры являются, по сути, антироссийскими. Их задача — вырвать государства из-под влияния недобрососедских отношений с Россией, создать здесь вначале рынок сбыта, а потом уже и русофобское пространство, проект «антиРоссия» и военные плацдармы. Поэтому все государства, входящие в «Восточное партнёрство», за исключением Белоруссии, которая «заморозила» своё в нём участие, являются полуколониями. И все они управляются из единого центра, главным образом — Госдепом. А вы посмотрите на структуру помощи Госдепа. Он даёт помощь только на реформу юстиции, то есть на контроль над юстицией и на модернизацию армии. Для чего нужно Молдове модернизировать армию из 6 тысяч человек и с кем мы собираемся воевать мне, допустим, как и большинству граждан, непонятно», — рассказывает Цырдя.

Молдову эксперт называет страной-конкурентом Украины за звание самой бедной страны в Европе. В стране достаточно других проблем:

самая высокая детская смертность в Европе;

треть населения — гастарбайтеры;

внешний долг приближается к 30% ВВП.

«И на этом фоне заявлять, что главным приоритетом является не безработица, не борьба с бедностью, не повышение зарплат, а модернизация армии… Это, конечно, вызывает как минимум недоумение», — уверен Цырдя.

Проще говоря, работа по реформированию армии — «заказ», который был дан со стороны Соединенных Штатов Америки. Потому что только США выгодно в контексте нынешней обстановки создавать разного рода «точки напряжения» с целью помешать России, Китаю и прочим крупным игрокам.