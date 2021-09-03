Российские пловцы пополнили медальную копилку команды ПКР 34-м золотом

Мужская сборная России по плаванию выиграла комбинированную эстафету 4 по 100 метров на Паралимпиаде в Токио.

Паралимпийская сборная России, за которую выступали Андрей Калина, Александр Скалиух, Богдан Мозговой, а также Андрей Николаев, победила в комбинированной эстафете, показав результат 4 минуты 6,59 секунды. Вторыми финишировали пловцы из Австралии. Сборная Италии заняла третье место.

Пловцы принесли российской национальной команде, выступающей в Токио под флагом ПКР, 34-е золото Паралимпиады. Всего в активе спортсменов из РФ 105 наград разного достоинства. Сборная России занимает третье место в медальном зачете 16-х летних Паралимпийских игр.