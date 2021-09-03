Миллер анонсировал скорое окончание строительства «Северного потока — 2»

Председатель правления российского энергетического холдинга «Газпром» Алексей Миллер рассказал о ходе строительства трубопровода «Северный поток — 2».

Глава корпорации оценил темпы достройки проекта в ходе беседы с журналистами в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие проходит во Владивостоке с 2 по 4 сентября.

По словам бизнесмена, ждать завершения строительства «Северного потока — 2» осталось «очень недолго». Накануне глава компании говорил, что голубое топливо по новой трубе начнет поступать потребителям из Европейского союза уже в текущем году.

«СП-2» является исключительно коммерческим проектом, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Строительство нового газопровода направлено на внесение существенного вклада в энергобезопасность ЕС, подчеркнул он.