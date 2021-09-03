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Российская сборная установила новый рекорд по количеству наград на Паралимпиадах

Российская сборная установила новый рекорд по количеству наград на Паралимпиадах

Российские спортсмены обновили свое предыдущее достижение по количеству завоеванных наград в истории летних Паралимпиад на Играх в Токио.

Пловец Роман Жданов подарил российской команде 103-ю медаль Паралимпиады в Токио, завоевав награду высшей пробы на дистанции 50 метров на спине в классе S4. Таким образом, Россия с 33 золотыми, 28 серебряными и 42 бронзовыми наградами занимает третье место в общем медальном зачете. Ранее лучшим достижением национальной команды были 102 медали на соревнованиях в 2012 году в Лондоне.

Летние Паралимпийские игры стартовали 24 августа и завершатся 5 сентября. Соревнования были запланированы на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса спортивное мероприятие перенесли.