В РАН объяснили неудачи частных американских компаний с запуском ракет-носителей

Регулярные неудачи во время запусков ракет-носителей в США объясняются отсутствием опыта, заявил ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Так он прокомментировал изданию NEWS.ru инцидент с американской ракетой Alpha. Аппарат, созданный частной компанией Firefly Aerospace, взорвался спустя несколько минут после взлета с авиабазы ВВС США в Калифорнии. Ракета должна была доставить на низкую околоземную орбиту груз массой 93 килограмма.

Эйсмонт считает такие происшествия ожидаемыми. Они связаны с тем, что в космической отрасли появляется много новых компаний, но их инженерный состав не обладает необходимым опытом.

«Те неудачи, которые мы сейчас наблюдали, можно считать ожидаемыми, потому что новые компании с новыми командами и новым инженерным составом», — заметил эксперт.

По его мнению, специалистам частных космических компаний запуски ракет кажутся «не очень сложными вещами». На практике же они сталкиваются с рядом трудностей.