Из парковки — в зеленый сад: мэр Владивостока хочет преобразовать центральную площадь

Владивосток сегодня — это город автомобилей, заметил на Восточном экономическом форуме гендиректор АО «Дом.рф» Виталий Мутко. Правда, уточнил, что «пока». Столица Приморья могла быть гораздо красивее и комфортнее, если бы «системно подойти», потому что дух от видов захватывает, признался экс-министр спорта.

Сегодня во Владивостоке каждая семья имеет как минимум одну машину при том, что численность населения в городе — больше 598 тысяч человек. Поэтому пробки не хуже московских стали привычными для владивостокцев. Набережные с живописнейшими видами и все улицы заставлены машинами. Центральная площадь, на которой возвышается дом краевой власти, тоже выглядит сегодня как огромная парковка.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

У главной площади города есть шанс преобразиться. Власти обещают реконструировать исторический центр. На одной из сессий новоиспеченный мэр Владивостока Константин Шестаков объявил о планах придать столице Приморья европейский вид, сделать город комфортнее и для бизнеса, и для жителей. Прозвучала примерная сумма инвестиций — 15 млрд рублей.

Первые «ласточки» уже появились.

«Мы сейчас видим одну из доминант, которая появилась буквально вчера — это музыкальный световой фонтан. Уверен, что он сможет стать одним из стрежней, вокруг которого будет создана уже обновленная площадь», — рассказал Шестаков корреспонденту «Политики Сегодня».

Сентябрьские 26 градусов тепла делают фонтан едва ли не самым популярным местом в городе: восторженные дети бегают под струями, взрослые завидуют им, снимая на телефоны.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Какой в итоге будет центральная площадь, решат сами жители, дипломатично ответил Шестков. Но рассказал и о своих пожеланиях:

«Если говорить о моих личных предпочтениях как жителя Владивостока, то я бы хотел, чтобы площадь была местом общественным. На ней мог бы быть сквер. Просто их в городе не так много. Фонтан диктует новые условия: семей с детьми будет достаточно, для них нужно создать инфраструктуру, которая была бы адекватна статусу столичной площади и была бы комфортна для людей».

Эксперимент с преобразованием унылой брусчатки в зеленый сад успешно завершился в этом году в Екатеринбурге. В рамках фестиваля ландшафтного дизайна самая большая парковка в городе у здания мэрии стала сквером с деревьями и садовыми дорожками к ликованию горожан. Правда, всего на месяц.