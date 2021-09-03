Отец шахида и «выпускник» Гуантанамо. Кто возглавит Афганистан при талибах

На днях представители движения «Талибан»1 собираются представить миру полный состав нового правительства Афганистана. Заместитель пресс-секретаря повстанцев в Кабуле Билал Карими заявил, что в консультациях по его созданию участвовали «предыдущие лидеры страны», которые нашли общий язык с нынешним руководством.

Однако в СМИ уже вовсю муссируются четыре имени: журналисты узнали, кого талибы планируют поставить на должности премьер-министра, министра иностранных дел, министра внутренних дел и главы военного ведомства Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА). Впрочем, в некоторых моментах данные прессы расходятся.

Сын своего отца

К примеру, агентство Reuters, которое уже успело разжиться источниками в рядах талибов, прогнозирует назначение на пост главы правительства ИЭА Абдулы Гани Барадара. Сейчас он находится в статусе мулла (священнослужитель в исламе) и часто представляет «Талибан» во время дипломатических переговоров.

Южноазиатские СМИ при этом кивают на Хайбатуллу Ахундзада — по одной из версий, верховного лидера боевиков. Телеканал India Today называет именно его будущим премьер-министром страны.

Global Look Press / Saifurahman Safi Source / XinHua

Фигура Ахундзада довольно загадочна как минимум потому, что на публике мулла не появляется, а во время «кабульской суматохи» последних двух недель один из лидеров талибов находился в Кандагаре. О его семье известно лишь то, что сын Ахундзада — Абдур Рахман — в 2017 году стал террористом-смертником, подорвав машину со взрывчаткой посреди толпы людей в провинции Гильменд.

Некоторые западные эксперты допускают, что Ахундзада уже давно нет в живых или он скрывается от публики из-за тяжелой переносимости заболевания коронавирусом. Те, кто верят в существование теневого предводителя повстанцев, ставят на его главенствующую роль, в то время как Абдула Гани Барадар будет представлять его интересы в парламенте.

Первый шаг на поприще лидера «нового Афганистана» Ахундзада уже сделал: после того, как талибы взяли Кабул и получили контроль почти над всеми провинциями, мулла объявил амнистию всем политическим заключенным страны.

Global Look Press / Xinhua

Неприкасаемые боевики

Обязанности министра обороны в данный момент исполняет Абдула Кайюм, который до 2007 года сидел за решеткой в печально известной американской тюрьме для террористов Гуантанамо. Позже его перевезли в Афганистан, где он освободился в 2008 году.

На его место уже очень скоро придет Якуб Ахунда — сын основатели «Талибана» Мухаммеда Омара. Главное кресло в министерстве внутренних дел займет сын лидера талибов Джалалуддина Хаккани Халиф Хаккани.

Выстраивать политико-экономическую стратегию боевики планируют, опираясь на Иран, сообщают инсайдеры индийского телеканала CNN-News18 (принадлежит индийской компании GBN). Это значит, что все решения и обсуждения будут «крутиться» вокруг единого духовного и политического лидера (в Тегеране эту роль сейчас играет Высший руководитель Али Хаменеи).

Пока реальные шансы возглавить ИЭА есть только у Хайбатуллы Ахундзада, уверены журналисты, а значит он претендует на звание эмира. Мало кого волнует, что руководящие посты вместе с ним займут люди, далекие от понятия «безупречное прошлое», рассказывает генерал-майор запаса, руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников.

В глазах самих талибов их авторитет неприкасаем. Эксперт уверен, что в самом процессе формирования власти нет ничего сверхъестественного, но следить за персоналиями и обещаниями, которые ранее давали боевики, нужно «в оба глаза». Некоторые из них уже нарушены, например, участие женщин в политической жизни страны — талибы разрешили представительницам слабого пола работать только на должностях ниже уровня министров.

«Судя по тем персоналиям, о которых говорят СМИ, в высших эшелонах власти будут только проверенные люди. Но уже слышатся первые звоночки, что между ними может пройти линия раскола, потому что движение талибов никогда не было единой структурой. У политического крыла талибов одни цели и методы их достижения, а у военного крыла — другие, более радикальные. На уровне глав департаментов им придется привлекать чиновников, которые стояли на этих постах ранее, иначе у них просто не хватит людей», — заявил Плотников.

Global Look Press / Str

Стальной ответ

К Тегерану талибы «подбираются» не только благодаря крену в сторону государственного устройства Ирана. Телеканал Iran International передает, что на окраинах страны якобы заметили колонны американской военной техники, переправленной из Афганистана. На это указывают опознавательные знаки афганских правительственных сил.

Официальный Тегеран пока не подтвердил и не опроверг эту информацию. Подобная «взятка» может служить сигналом налаживания двусторонних отношений между странами или же талибы просто решили унизить США, отдав их оружие заклятому врагу Вашингтона. В любом случае, Иран будет идти на контакт с новым руководством Афганистана крайне осторожно, считает собеседник «Политики Сегодня».

«С некоторыми группировками талибов Иран как сотрудничал, так и сотрудничает. Но он преследует свои интересы, и отношения с Кабулом у Тегерана всегда были сложными. Говорить о том, что у них возникнет крепкое сотрудничество, я бы не стал. Судя по тому, что мы видим, Иран пока действует весьма осторожно в отношении "Талибана"*. Как и все», — подвел итог Николай Плотников.

Если поставки военной техники США в Иран действительно имели место, то ответ Тегерана вряд ли порадовал талибов. 3 сентября авторитетное агентство S&P Global Platts сообщило, что ближневосточное государство приостановило экспорт стали в Афганистан из-за «перебоев в логистике». Металлопродукцию начнут вновь поставлять в страну в течение нескольких недель, заявили источники агентства.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации