Сайт издания Readovka удален из реестра запрещенных по решению Роскомнадзора

Роскомнадзор принял решение о разблокировке сайта Readovka. Он также был удален из Единого реестра запрещенной информации.

Сайт издания Readovka был удален из реестра запрещенных на территории РФ решением Роскомнадзора. Об этом сообщается на официальном канале издания в мессенджере Telegram.

«Сегодня утром Роскомнадзор снял ограничительные меры по нашему сайту и удалил нас из списка запрещенных сайтов», — говорится в сообщении.

В беседе с ТАСС главный редактор издания Алексей Костылев подтвердил факт разблокировки. Как сообщалось ранее, сайт был внесен в Единый реестр запрещенной информации 30 августа 2021 года на основании постановления, вынесенного УФССП России по Московской области и определения Видновского городского суда. Первоначальное решение о блокировке было вынесено в марте 2020 года.