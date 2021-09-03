Важный транспортный узел для Севморпути будет создан во Владивостоке

Восточный транспортно-логистический узел для Севморпути будет построен на территории входящего в транспортную группу FESCO «Владивостокского морского торгового порта».

Об этом договорились построить транспортная группа FESCO и Акционерное общество «Атомэнергопром», которое входит в госкорпорацию «Росатом».

Как сообщает информационное агентство «Интерфакс – Дальний Восток», соглашение о строительстве восточного транспортно-логистического узла для Северного морского пути было подписано в пятницу, 3 сентября, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Свои подписи под соглашением о сотрудничестве поставили председатель совета директоров транспортной группы FESCO Андрей Северилов и директор блока по развитию «Росатома», глава «Атомэнергопрома» Кирилл Комаров.

Как отмечает издание, новый транспортно-логистический узел будет использоваться для перегрузки контейнеров с судов арктического класса на фидерные суда и наоборот.

Этот узел станет частью «Евроазиатского контейнерного транзита» - проекта, в рамках которого планируется развивать контейнерные грузоперевозки между Восточной Азией и Северо-Западной Европой. Северный морской путь станет частью этого маршрута, и именно для этого на западе и востоке Российской Федерации планируется создать новые транспортно-логистические узлы, а также организовать контейнерные перевозки между ними судами ледового класса.

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В рамках реализации этих задач на территории «Владивостокского морского торгового порта» будет создана новая портовая инфраструктура, что приведет к увеличению пропускной способности ВМТП и привлечет на маршрут дополнительный грузопоток.

«В сотрудничестве с "Росатомом" мы (FESCO) сможем усилить мощности ВМТП, который уже представляет собой одно из самых передовых портовых предприятий России, чтобы предложить нашим партнерам оптимальные логистические решения и помочь им в полной мере воспользоваться уникальными преимуществами этого маршрута (с использованием Севморпути)», — заявил Андрей Северилов.

Кирилл Комаров, со своей стороны, напомнил, что целью проекта «Евроазиатский контейнерный транзит» является создание нового глобального транспортного коридора, соединяющего Европу и Азию для увеличения интеграции РФ в мировую торговлю.

По словам директора «Атомэнергопрома», на пути к запуску данного проекта компаниям-участникам предстоит выполнить большой объем работы, и подписав на ВЭФ соглашение о сотрудничестве, они сделали важный шаг в этом направлении.