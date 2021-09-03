Макаров принес бронзовую медаль в копилку российской сборной на Паралимпиаде

Российский спортсмен Роман Макаров стал бронзовым призером на Паралимпийских играх в Токио в заплыве на 100 метров баттерфляем.

Макаров финишировал за 58,65 секунды. Золотую медаль завоевал представитель Азербайджана Роман Салей с результатом 57,81 секунды. Вторым стал британец Стивен Клегг. Пловцы участвовали в категории S12 среди лиц с нарушениями зрения.

Роман Макаров до 2010 года выступал за Белоруссию, после чего сменил гражданство на российское. В свои 37 лет спортсмен является шестикратным паралимпийским чемпионом, восьмикратным чемпионом мира и трижды бронзовым призером чемпионатов Европы.

Всего в активе российской сборной 104 награды, среди которых 33 золотые, 28 серебряных и 43 бронзовых медалей. Россия находится на второй строчке в медальном зачете после Китая и Великобритании. Паралимпийские соревнования продлятся до 5 сентября.