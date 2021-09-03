«Создали все условия»: Путин высказался об организации Олимпиады в Токио

Владимир Путин поздравил организационный комитет, руководителей и граждан Японии с успешным проведением Олимпиады и Паралимпиады в Токио.

Президент России подчеркнул, что японская сторона смогла провести мероприятие высокого уровня, несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии COVID-19. Для состязаний спортсменов были созданы все условия, подчеркнул он, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа. Игры было решено проводить без иностранных болельщиков, а для местных зрителей установили лимит в 10 тысяч человек. С 24 августа по 5 сентября в Токио проходят Паралимпийские игры.