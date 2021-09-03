Лукашенко раскритиковал сборную Белоруссии после поражения в отборочном турнире ЧМ

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко сурово высказался в адрес футболистов сборной страны после поражения в отборочном туре чемпионата мира 2022 года.

Александр Лукашенко принял участие в открытии детско-юношеского футбольного центра клуба «Динамо-Минск». Лидер произнес речь, в которой отметил неутешительное состояние современного футбола.

«Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо», — цитирует президента издание «Белта».

Футболисты национальной сборной Беларуси потерпели второе поражение в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В следующем матче квалификационной группы Е белорусы проиграли команде Чехии. Ранее белорусская сборная одержала победу в Минске над сборной Эстонии, а затем уступила спортсменам из Бельгии.