Потопы, смерть и хаос. Как американцы «встретили» разрушительный ураган «Ида»

На Соединенные Штаты обрушился сокрушительный ураган четвертой степени «Ида», в результате которого сотни тысяч американцев остались без электричества, погибло более 40 человек, а в некоторых штатах введен режим ЧС.

За всю историю существования США «Ида» стал пятым по мощности ураганом — его скорость достигает около 240 километров в час. Стихийное бедствие уже сравнивают с «Катриной», которая в 2005 году унесла жизни более 1800 человек.

Сначала атлантический циклон ворвался на юг страны — в Луизиану. Вечером 29 августа «Ида» нанес удар по побережью штата, что привело к наводнениям и потопам в прибрежных зонах. Одновременно с тем с неба хлынул ливень и поднялся ветер, который вырывал деревья и срывал крыши с домов. Почти миллион жителей остались без электричества.

Prt Scr twitter.com / @ExtremeStorms

Y’all … I don’t even know what wizardry this is but it’s terrifying. #HurricaneIda



???? Scott Alexander in the New Orleans CBD pic.twitter.com/Yy51B2ECn3 — Jeff Nowak (@Jeff_Nowak) August 29, 2021

Ветер оказался такой силы, что даже обратил вспять реку Миссисипи — течение повернулось в противоположном направлении со скоростью примерно 1,5 метра в секунду. В штате Миссисипи более 122 тысяч человек также остались без энергоснабжения.

Спустя несколько дней стихия добралась до штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания. Здесь последствия оказались еще более сокрушительными, чем в Луизиане.

В Нью-Джерси от последствий урагана погибло 23 человека, в Нью-Йорке — 15, в том числе и двухлетний ребенок, а в Пенсильвании зафиксировано пять смертей.

Всего за несколько часов в городе Нью-Йорк выпало рекордное количество осадков. В результате под воду ушли целые улицы и станции метро, движение пригородных поездов полностью остановилось.

Water cascades onto a New York City subway train as remnants of Hurricane Ida bring flooding rain to the Northeast. https://t.co/pKqmXs6g8J pic.twitter.com/sYmzPSGb1I — ABC News (@ABC) September 2, 2021

ТАСС / JUSTIN LANE

В Нью-Джерси приостановили работу аэропорта крупнейшего в штате города Ньюарка из-за затопленного терминала.

Но на этом беды американцев не заканчиваются — «Ида» принес не только наводнения и штормовой ветер. В Пенсильвании обнаружили по меньшей мере два торнадо, один из которых вырвал крышу здания почтовой службы, а другой едва не разрушил дамбу. Смерчи заметили и в Нью-Джерси.

#EEUU????????| Varios tornados azotan la región noreste de #EstadosUnidos, Nueva Jersey, Pensilvania, Maryland, entre otros, como consecuencia del #HuracánIda. El Servicio Meteorológico Nacional catalogó a algunos de esos fenómenos de "extremadamente peligrosos y destructivos". #N4V pic.twitter.com/k3JK4NL7BC — Noticias 4Visión (@noticias4vision) September 2, 2021

Несмотря на печальные последствия урагана, некоторые американцы встретили стихию с долей юмора. Например, американский журналист NBC News Джей Грей опубликовал видео, на котором показал, как пытался вопреки непогоде выполнять свою работу. Под записью он оставил ироничную подпись: «Будь репортером, говорили они…».

Были и смельчаки, которые буквально выходили на улицы против ветра — в Новом Орлеане молодые люди устроили зарядку на проезжей части, а в Бронксе (округ города Нью-Йорк) устраивали заплыв на водном матрасе между жилых домов.

Please don’t put yourself in harm's way. Try to stay in a safe space if you can. The winds are strong and potentially dangerous. #HurricaneIda @KSLA Credit: Yasmin Renè pic.twitter.com/s1p2U2rCVT — Jade Myers KSLA (@theJadeMyers) August 29, 2021

Однако один из жителей Луизианы пошел еще дальше — патриот своей страны вышел на охваченную ненастьем улицу в нижнем белье и бросил вызов стихии, гордо размахивая американским флагом.

По прогнозам метеорологов, «Ида» уже исчерпал себя, но появилась новая опасность — с восточной Атлантики в сторону США надвигается тропический циклон «Ларри». Сейчас он достиг уже силы урагана первой категории и специалисты не исключают, что на пике он может принести столько же разрушений, сколько уже принесла «Ида».