Катастрофа в Афганистане, договор с Японией и Олимпиада в России. О чем Путин говорил на ВЭФ

Президент России Владимир Путин, прибывший на остров Русский 1 сентября, продолжает активную работу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Сегодняшний день — не исключение.
Утром глава государства пообщался по видеосвязи с модераторами и спикерами ключевых сессий мероприятия, а затем выступил на пленарном заседании в формате «вопрос-ответ», который вел журналист Сергей Брилев.
О Японии
Путин заявил, что Россия и Япония заинтересованы в полной нормализации отношений, однако отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны — «нонсенс». По его словам, Москва всегда выступала за диалог по этому вопросу.
«Имею в виду наш взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества. Мы всегда говорили о том, что нужно уважать закрепленные в международных документах результаты Второй мировой войны», — подчеркнул президент.
При этом он напомнил, что по обновленной Конституции Россия неделима, поэтому Южные Курилы навсегда останутся частью страны.
Кроме того, президент анонсировал создание на Курильских островах беспрецедентных условий для бизнеса, который теперь будет освобожден от выплаты налогов на десять лет. Речь идет о ключевых налогах — земельном, транспортном, а также на прибыль и имущество. Льготами смогут воспользоваться и иностранные инвесторы.
Об Украине
Путин назвал ситуацию в отношениях с Украиной «ненормальной и неестественной», выразив надежду, что диалог между двумя странами нормализуется в будущем.
«Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — заявил глава государства.
Путин также рассчитывает на то, что наступит день, когда на один из российских форумов приедет и президент Украины. Это может сделать и Владимир Зеленский, если изберется на второй срок и «не на словах, а на деле» выстроит свою политику на улучшение взаимодействия с РФ.
«Не одно поколение украинских руководителей приходит с лозунгами о восстановлении отношений с РФ и решении всех вопросов, которые накопились за предыдущие годы, а потом беспардонным образом обманывает своих избирателей и откручивает реальную политику в совершенно другом направлении», — посетовал президент.
Об Афганистане
После вывода войск США из Афганистана обстановка в регионе стала «катастрофической», указал Путин. Он напомнил, что на всю интервенцию американцы истратили более 1,5 трлн долларов, однако результат так и остался «нулевым».
«Если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа», — констатировал президент.
Российский лидер выразил мнение, что навязывать другим странам демократические ценности насильственным путем просто неприемлемо — народы должны самостоятельно приходить к этому.
«Вот про Афганистан говорят: мы залезли туда, совершили ошибок много. А в то же время в отношении других стран все то же самое продолжается. Санкции — это что такое? Это продолжение той же политики, навязывание своих стандартов», — убежден Путин.
Президент добавил, что Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана, поскольку тогда в Кабуле будет «не с кем разговаривать». Однако в вопросе признания правительства талибов (членов террористической организации «Талибан»1, запрещенной в России) нужно исходить из того, что стоит за их заявлениями.
Об Олимпиаде
Комментируя прошедшие в Токио Олимпиаду и Паралимпиаду, Путин признал, что японские организаторы создали все условия для спортсменов, а сами состязания прошли на высоком уровне.
Кроме того, глава государства не исключил проведения новых Игр в России, в том числе и на Дальнем Востоке.
«Надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, не будет примесей политического характера, в таком случае не исключаем проведения Олимпиады в России», — отметил Путин.
О кандидатах в Госдуму
Российский лидер заявил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, которые ранее вошли в общефедеральную часть списка «Единой России», сами решат, идти ли им в Госдуму. Однако отпускать их из правительства жалко, признался Путин.
«Жалко. Они на своем месте, хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия "Единая Россия", реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей... Но решения должны приниматься ими, прежде всего», — подчеркнул президент.
О мобильном телефоне
Пожалуй, главным открытием этой встречи стало то, что у российского лидера, оказывается, нет мобильного телефона.
«Я сейчас приглядывался там, перед тем, как вы поднялись на сцену, и убедился, что вы не [канцлер Германии] Ангела Меркель — у вас точно мобильного при себе нет, поэтому во время мероприятия он не зазвонит. А у вас, кстати, есть мобильный, Владимир Владимирович?» — поинтересовался Брилев.
«Нет», — коротко ответил президент.
На пленарном заседании также принимают участие президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. Видеоприветствия ожидаются от аргентинского лидера Альберто Фернандеса, председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендра Моди.
1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации