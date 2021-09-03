Катастрофа в Афганистане, договор с Японией и Олимпиада в России. О чем Путин говорил на ВЭФ

Президент России Владимир Путин, прибывший на остров Русский 1 сентября, продолжает активную работу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Сегодняшний день — не исключение.

Утром глава государства пообщался по видеосвязи с модераторами и спикерами ключевых сессий мероприятия, а затем выступил на пленарном заседании в формате «вопрос-ответ», который вел журналист Сергей Брилев.

О Японии

Путин заявил, что Россия и Япония заинтересованы в полной нормализации отношений, однако отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны — «нонсенс». По его словам, Москва всегда выступала за диалог по этому вопросу.

«Имею в виду наш взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества. Мы всегда говорили о том, что нужно уважать закрепленные в международных документах результаты Второй мировой войны», — подчеркнул президент.

При этом он напомнил, что по обновленной Конституции Россия неделима, поэтому Южные Курилы навсегда останутся частью страны.

wikipedia.org / Public Domain

Кроме того, президент анонсировал создание на Курильских островах беспрецедентных условий для бизнеса, который теперь будет освобожден от выплаты налогов на десять лет. Речь идет о ключевых налогах — земельном, транспортном, а также на прибыль и имущество. Льготами смогут воспользоваться и иностранные инвесторы.

Об Украине

Путин назвал ситуацию в отношениях с Украиной «ненормальной и неестественной», выразив надежду, что диалог между двумя странами нормализуется в будущем.

«Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — заявил глава государства.

Путин также рассчитывает на то, что наступит день, когда на один из российских форумов приедет и президент Украины. Это может сделать и Владимир Зеленский, если изберется на второй срок и «не на словах, а на деле» выстроит свою политику на улучшение взаимодействия с РФ.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

«Не одно поколение украинских руководителей приходит с лозунгами о восстановлении отношений с РФ и решении всех вопросов, которые накопились за предыдущие годы, а потом беспардонным образом обманывает своих избирателей и откручивает реальную политику в совершенно другом направлении», — посетовал президент.

Об Афганистане

После вывода войск США из Афганистана обстановка в регионе стала «катастрофической», указал Путин. Он напомнил, что на всю интервенцию американцы истратили более 1,5 трлн долларов, однако результат так и остался «нулевым».

«Если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа», — констатировал президент.

Российский лидер выразил мнение, что навязывать другим странам демократические ценности насильственным путем просто неприемлемо — народы должны самостоятельно приходить к этому.

Global Look Press / Str

«Вот про Афганистан говорят: мы залезли туда, совершили ошибок много. А в то же время в отношении других стран все то же самое продолжается. Санкции — это что такое? Это продолжение той же политики, навязывание своих стандартов», — убежден Путин.

Президент добавил, что Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана, поскольку тогда в Кабуле будет «не с кем разговаривать». Однако в вопросе признания правительства талибов (членов террористической организации «Талибан»1, запрещенной в России) нужно исходить из того, что стоит за их заявлениями.

Об Олимпиаде

Комментируя прошедшие в Токио Олимпиаду и Паралимпиаду, Путин признал, что японские организаторы создали все условия для спортсменов, а сами состязания прошли на высоком уровне.

Кроме того, глава государства не исключил проведения новых Игр в России, в том числе и на Дальнем Востоке.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, не будет примесей политического характера, в таком случае не исключаем проведения Олимпиады в России», — отметил Путин.

О кандидатах в Госдуму

Российский лидер заявил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, которые ранее вошли в общефедеральную часть списка «Единой России», сами решат, идти ли им в Госдуму. Однако отпускать их из правительства жалко, признался Путин.

«Жалко. Они на своем месте, хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия "Единая Россия", реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей... Но решения должны приниматься ими, прежде всего», — подчеркнул президент.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

О мобильном телефоне

Пожалуй, главным открытием этой встречи стало то, что у российского лидера, оказывается, нет мобильного телефона.

«Я сейчас приглядывался там, перед тем, как вы поднялись на сцену, и убедился, что вы не [канцлер Германии] Ангела Меркель — у вас точно мобильного при себе нет, поэтому во время мероприятия он не зазвонит. А у вас, кстати, есть мобильный, Владимир Владимирович?» — поинтересовался Брилев.

«Нет», — коротко ответил президент.

На пленарном заседании также принимают участие президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. Видеоприветствия ожидаются от аргентинского лидера Альберто Фернандеса, председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендра Моди.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации